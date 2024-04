Die zehnte Staffel von "The Masked Singer" startet am 6. April

Am 6. April startet die zehnte Staffel der Maskenshow " The Masked Singer ". Diese Promis waren bereits siegreich. " The Masked Singer " startet am 6. April in die zehnte Staffel (immer samstags, 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn). Dann werden Palina Rojinski (38) und Rick Kavanian (53) mit einem wechselnden Rategast wöchentlich spekulieren, welche Stars sich hinter den Masken befinden. Am 18. Mai soll dann das große Finale steigen.

Die Maskenshow brachte bereits neun Sieger hervor - die alle mit ihrem gesanglichen Talent und ihrer musikalischen Erfahrung glänzen konnten.-Show "The Masked Singer" gewonnen. Als Astronaut verzauberte er das Publikum samt Rateteam mit seiner Stimme. "Keiner wusste, was auf einen zukommt, weder die Teilnehmer noch die Beteiligten an der Show. Dann wurde es so ein erfolgreiches Fernsehformat und das dann zu gewinnen, war schon geil", zeigte sich Mutzke im März 2020 im Interview mit spot on news begeistert von der Premiere des Format

