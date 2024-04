Die Welt der Faktor-Optionsscheine

📆 04.04.2024

Die Welt der Faktor-Optionsscheine ist faszinierend und bietet zahlreiche Möglichkeiten für Anleger, die ihr Portfolio diversifizieren möchten. Das Online-Seminar gab Ihnen die Gelegenheit, tief in dieses Thema einzutauchen. Geleitet von Dominik Auricht und Salah-Eddine Bouhmidi, wurden Teilnehmende durch die Grundlagen dieser Finanzinstrumente geführt.Haben Sie das Online-Seminar verpasst? Das ist überhaupt kein Problem, Sie können sich hier den Mitschnitt des Webinars anschauen! Der Vortrag war so konzipiert, dass er aufzeigte, für wen Faktor-Optionsscheine geeignet sind und wie man sie effektiv in die eigene Anlagestrategie integrieren kann. Die Experten Auricht und Bouhmidi haben im Online-Seminar nicht nur die Theorie hinter diesen Instrumenten erläutert, sondern auch praktische Einblicke und Anwendungsbeispiele geliefert, die den Teilnehmern helfen sollen, das Gelernte direkt in die Praxis umzusetzen