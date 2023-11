Am 19. Oktober 2023 gab die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) bekannt, dass sie ihre Klage gegen zwei Ripple-Führungskräfte, die den Verkauf von XRP im Wert von 1,5 Milliarden Dollar beaufsichtigt hatten, fallen gelassen hat. Dieser Schritt unterstützt die Kryptoindustrie in ihrem Kampf gegen die traditionelle Finanzregulierung.

Der Rückzug der SEC bewahrt jedoch Ressourcen für größere Klagen, die sie gegen Ripple Labs eingereicht hat. Unter Berücksichtigung der aktuellen XRP-Kursprognose ist zu erwarten, dass der XRP-Krypto-Kurs bis zum 31. Oktober wieder auf $0,52 fallen wird, wenn die Begeisterung über die Abweisung der Klage nachlässt.Am 11.

Angesichts der jüngsten Welle von Hacks und der laufenden Rechtsstreitigkeiten suchen die Anleger nach alternativen Anlagemöglichkeiten. Experten gehen daher davon aus, dass der Kurs des BNB Coins bis zum 31. Oktober wieder auf 220,45 $ fallen wird.Inmitten der laufenden Rechtsstreitigkeiten um XRP und BNB haben prominente Investoren der Krypto-Community einen aufstrebenden Altcoin ins Visier genommen: VC Spectra.

Inzwischen hat sich VC Spectra auch als die beste Krypto-Investition für diejenigen erwiesen, die inmitten regulatorischer Unsicherheiten einen zuverlässigen Weg suchen und Anlegern die Möglichkeit bieten, sich in der rechtlichen Landschaft zurechtzufinden und gut informierte Entscheidungen zu treffen.

