Die Wahrheit über die Wikinger: Sklavenhändler und Krieger

Wikinger gelten als wildes, aber als freiheitsliebendes Volk, das dem Feudaladel und dem Christentum widerstand. Dabei wird vergessen, dass sie notorische Sklavenhändler waren und ihre Raubzüge vor allem dazu dienten, junge Frauen und Männer zu verschleppen. Über 93 Folgen hinweg feierte die Serie 'Vikings' weltweit Erfolge. Die rauen Nordmänner bieten mehr Identifikationsmöglichkeiten als andere historische Epochen.

Am wichtigsten: Es gibt nicht nur Nordmänner, bei den Wikingern griffen auch Frauen als Schild-Maid zu Axt und Bogen. Auch das Christentum hat im Fantasy-Reich gelitten, die Ausrottung der indigenen Kulturen durch fanatische Mönche, die blutige Verfolgung Andersgläubiger und die Ausrottung von angeblichen Hexen sind heute nicht mehr als Kulturfortschritt zu vermitteln

