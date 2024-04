Die Wagner-Brüder führen die Orlando Magic in die NBA-Playoffs

Die Weltmeister Franz und Moritz Wagner stehen erstmals in ihrer Karriere in den NBA-Playoffs. Mit den Orlando Magic gewann das Brüder-Paar aus Berlin 1113:88 gegen die Milwaukee Bucks und beendete die Hauptrunde der besten Basketball -Liga der Welt auf Rang fünf. Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie hatte am letzten Hauptrundenspieltag der engen Tabelle noch das Abrutschen bis auf Platz acht und das Play-In gedroht. Franz Wagner kam auf 25 Punkte, sein Bruder Moritz verbuchte zehn.

Das Team um Isaiah Hartenstein sicherte sich damit Heimrecht in der ersten Runde und trifft dort auf den Sieger des Play-In-Duells zwischen den Philadelphia 76ers und den Miami Heat. Für die Bucks geht es in der ersten Runde gegen die Indiana Pacers. Philadelphia muss ins Play-In Rang vier belegten die Cleveland Cavaliers, daran änderte auch die 110:120-Niederlage gegen die Charlotte Hornets nichts.

