Die Wagner-Brüder erreichen erstmals die NBA-Playoffs

Die Basketball -Weltmeister Franz und Moritz Wagner von Orlando Magic stehen zum ersten Mal in ihrer Karriere in den Play-offs der NBA . Durch eine starke Defensivleistung beim 113:88 gegen die Milwaukee Bucks, die ohne ihren verletzten Superstar Giannis Antetokounmpo antraten, beendete Orlando die reguläre Saison mit einer 47:35-Bilanz auf dem fünften Platz der Eastern Conference. Bei einer Niederlage wäre der Sturz auf einen Play-in-Rang ebenfalls möglich gewesen.

Knicks klettern noch auf Platz zweiDie bereits für die Postseason qualifizierten New York Knicks mit Isaiah Hartenstein bezwangen die Chicago Bulls mit 120:119 nach Verlängerung - und kletterten noch auf Platz zwei im Osten. Der Knicks-Gegner in der ersten Runde ist der Sieger des Play-in-Duells zwischen den Philadelphia 76ers und den Miami Heat.

Basketball NBA Play-Offs Orlando Magic Wagner-Brüder Erfolg

