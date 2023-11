Die Verunsicherung der Juden in Deutschland nach dem Angriff der Hamas

Die Hetze, die von dort kommt, landet bei uns auf den Straßen. Mit dem Angriff der Hamas sei die Verunsicherung auch bei den Juden in Deutschland zurückgekehrt, ob sie wirklich sicher seien, sagt der EU-Abgeordnete Sergey Lagodinsky. Der Grünen-Politiker Sergey Lagodinsky ist Jude. Die Attacke der Hamas auf Israel hat sein Leben verändert. Im Interview redet er darüber, was das mit einem macht: Viele reden darüber, Juden in Deutschland würden jetzt Angst haben.

Ich würde eher von einer Verunsicherung sprechen. Das ist auch nicht neu, Angriffe auf jüdische Menschen und Einrichtungen gab es ja schon zuvor. Was jetzt hinzukommt, ist, dass durch die Massivität der Pogromverherrlichung viele Juden sehr stark ihre Zukunftsperspektiven hinterfragen. Das Sicherheitsgefühl war nie hundertprozentig perfekt, aber viele zweifeln nun, ob es überhaupt irgendwann besser werden kann





