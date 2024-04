Die verschleppte Reform der Rente wird immer mehr zum politischen Debakel. Die Ampel-Koalition hat mit ihrer Reform nicht die richtigen Stellschrauben angepasst – zumindest noch nicht. Die Regelaltersgrenze , die Beiträge , die Rentenerhöhung , die Zukunft der Finanzierung genauso wie über die Abschaffung von Aspekten der Rente wie die Mütterrente oder die Rente mit 63. Einig ist man sich im Grunde nur noch darüber, dass die Rente in ihrer jetzigen Form nicht mehr zukunftsfest ist.

Das zeigt sich allein durch die schiere Zahl der Neu-Rentner, die in den nächsten zehn Jahren in den Ruhestand gehen werden. „Eine Gemeinheit, jungen Leuten einzureden, sie profitieren davon“: Experte rechnet mit Ampel-Plan ab Wesentliche Bestandteile der Ampel-Rentenreform: Die Bundesregierung will das Rentenniveau stabilisieren und den erwarteten Anstieg der Rentenbeiträge abbremsen

Rente Reform Ampel-Koalition Regelaltersgrenze Beiträge Rentenerhöhung Finanzierung Mütterrente Rente Mit 63

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



tzmuenchen / 🏆 41. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Kanzler sieht Ampel auf Kurs: Ist die Ampel wirklich dabei, die Wohnungsnot zu lösen?Olaf Scholz glaubt, dass die Ampel die Trendwende auf dem Wohnungsmarkt eingeläutet hat. Wie treffsicher ist seine Analyse? Ein Faktencheck.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Leitartikel zum Widerstand gegen die ÄApprO-Reform : Approbationsordnung: Die verhasste ReformDass eine Reform des Medizinstudiums nicht nur Freunde finden würde, war klar. Das Auftreten einiger ärztlicher Vertreter aber ist nicht nur gefährlich, sondern dem Berufsstand unwürdig.

Herkunft: aerztezeitung - 🏆 81. / 55 Weiterlesen »

Rente: So hoch ist die Rente, wenn man nie gearbeitet hatWer nie gearbeitet hat, hat auch nie in die Rentenversicherung eingezahlt. Doch wie hoch fällt dann die Rente aus? Wir haben die Informationen zusammengefasst.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Rente: So hoch ist die Rente, wenn man nie gearbeitet hatWer nie gearbeitet hat, hat auch nie in die Rentenversicherung eingezahlt. Doch wie hoch fällt dann die Rente aus? Wir haben die Informationen zusammengefasst.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Als Nächstes fährt die Ampel die E-Autos an die Wand„Wir machen Deutschland zum Leitmarkt für Elektromobilität“, heißt es vollmundig im Koalitionsvertrag der Ampel. Hier kommt die unbequeme Wahrheit zwei Jahre später.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Rente: So viel kostet Arbeitnehmer die Reform der RegierungDie Änderungen bei der Rente werden die Jungen einen Haufen Geld kosten. Auch deshalb, weil die meisten Menschen nicht verstehen, was das Rentenniveau eig...

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »