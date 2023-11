Die Verachtung der USA als Hort des Bösen ist eine der wenigen Erscheinungen, die Ost- und Westdeutsche, Links- und Rechtsradikale seit eh und je verbindet. Aber die Bundesrepublik sollte es sich besser nicht mit Amerika verscherzen. Spätestens seit der zur Friedensdemonstration verklärten prorussischen Kundgebung von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer vor dem Brandenburger Tor wird gerätselt, was Menschen aus dem weit links und weit rechts stehenden Spektrum verbindet.

Ganz einfach: Es ist der Antiamerikanismus. All diese Leute sehen in den USA schlechthin Quelle und Hort des Bösen. Sie sind deshalb bereit, das inzwischen außenpolitisch weitaus aggressivere Russland oder "die Palästinenser" als Opfer der Missetäter im Weißen Haus zu betrachten und in Schutz zu nehmen, was stets mit einer Relativierung der Verbrechen Putins oder der Hamas einhergeht. Bei dieser Täter-Opfer-Umkehr wird unter Verweis auf die Vergangenheit verschleiert, dass die Geschichte eine Vorgeschichte hatte. Die Pointe ist immer dieselbe: Die Amis sind schuld. An alle





