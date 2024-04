Die Ukraine unter Druck: Russland bereitet Großoffensive vor

Die Ukraine gerät weiter unter Druck , Russland setzt auf Zermürbung und bereitet offenbar eine Großoffensive vor. Die Lage ist ernst, sagt Militärexperte Reisner bei ZDFheute live. Russland sei derzeit massiv überlegen, so Oberst Reisner. Die Ukraine versuche durch die Verlagerung von Reserven, den Angriffen etwas entgegenzusetzen. Es fehle aber an Nachschub.stehen die ukrainischen Streitkräfte an mehreren Frontabschnitten unter Druck .

Ihr größtes Problem: ausbleibende Militärhilfe, vor allem fehlt es an Munition. Kiews Armeechef Oleksandr Syrskyj spricht von einer Artillerieüberlegenheit Russlands von 6:1. Die ukrainischen Soldaten kämpften dagegen mit 'wenig oder gar keinen Waffen und Munition'. Zugleich deutet vieles darauf hin, dass Russland eine neue Offensive vorbereitet, von der Mobilisierung von 300.000 weiteren Soldaten ist die Red

Ukraine Russland Druck Großoffensive Militärhilfe

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ZDF / 🏆 57. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 21:45 Russland warnt EU vor Nutzung eingefrorener Gelder für die Ukraine +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 13:09 Russland: Massive Angriffe auf die Ukraine waren Vergeltung +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Waffenlieferungen für die Ukraine: „Russland wird die Angriffe verstärken“Russland startet einen Angriff auf die Großstadt Krywyj Rih – die Geburtsstadt des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Ein russisches Militärtransportflugzeug vom Typ Il-76 ist am Dienstag (12.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Waffenlieferungen für die Ukraine: „Russland wird die Angriffe verstärken“Russland startet einen Angriff auf die Großstadt Krywyj Rih – die Geburtsstadt des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Ein russisches Militärtransportflugzeug vom Typ Il-76 ist am Dienstag (12.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Waffenlieferungen für die Ukraine: „Russland wird die Angriffe verstärken“Russland startet einen Angriff auf die Großstadt Krywyj Rih – die Geburtsstadt des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Ein russisches Militärtransportflugzeug vom Typ Il-76 ist am Dienstag (12.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Waffenlieferungen für die Ukraine: „Russland wird die Angriffe verstärken“Russland startet einen Angriff auf die Großstadt Krywyj Rih – die Geburtsstadt des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Ein russisches Militärtransportflugzeug vom Typ Il-76 ist am Dienstag (12.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »