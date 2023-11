Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes: Easter Eggs und mögliche Verbindungen zur Originalreihe

In „Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes“ dürfen sich Fans auf Easter Eggs zur Originalreihe freuen. Einige Indizien deuten sogar auf mögliche Vorfahr*innen von Katniss hin. Fans können in dem Prequel „Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes“ einige Anspielungen und Verbindungen zu der Originalfilmreihe unschwer erkennen.

Am ersichtlichsten ist selbstverständlich Coriolanus Snow (Tom Blyth) selbst, den wir als Präsident Snow aus Katniss‘ (Jennifer Lawrence) Geschichte kennen. Allerdings schleichen sich in „The Ballad of Songbirds & Snakes“ noch so manch andere unauffällige Easter Eggs ein, die einiges an Spekulation offen lassen. Einige Leser*innen der Buchvorlage mutmaßen schon länger über die mögliche Verbindung zwischen Lucy Gray Baird (Rachel Zegler) und Katniss. Eine Theorie ist, dass Lucy Grays Couisine Maude Ivory (Vaughan Reilly) die Großmutter von Katniss sein könnte. Die Theorie, dass Maude Ivory die Mutter von Katniss Vater sein könnte, ist gar nicht so unwahrscheinlic

:

KINODE: Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes: Ist der Film sehenswert?Mit „Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes“ erwartet Fans des Franchise das Kino-Highlight des Jahres. Doch ist der Film wirklich sehenswert? Wir verraten es in unserer Kritik.

Herkunft: KINOde | Weiterlesen »

KINODE: Die Entstehung der Hungerspiele in „The Ballad of Songbirds & Snakes“„The Ballad of Songbirds & Snakes“ verrät die ganze, grausame Wahrheit über Entstehung der Hungerspiele, die es eigentlich nie hätte geben sollen.

Herkunft: KINOde | Weiterlesen »

KINODE: Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes: Ist der Film sehenswert?Mit „Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes“ erwartet Fans des Franchise das Kino-Highlight des Jahres. Doch ist der Film wirklich sehenswert? Wir verraten es in unserer Kritik.

Herkunft: KINOde | Weiterlesen »

KINODE: Die Entstehung der Hungerspiele in „The Ballad of Songbirds & Snakes“„The Ballad of Songbirds & Snakes“ verrät die ganze, grausame Wahrheit über Entstehung der Hungerspiele, die es eigentlich nie hätte geben sollen.

Herkunft: KINOde | Weiterlesen »

COMPUTERBASE: Auswirkungen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts auf die Subvention von HalbleiterfertigungenDas historische Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Umwidmung und Weiternutzung von Kreditermächtigungen könnte auch Auswirkungen auf die Subvention von Intels und TSMCs Halbleiterfertigungen in Deutschland haben.

Herkunft: ComputerBase | Weiterlesen »