Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes: Ist der Film sehenswert?

Mit „Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes“ erwartet Fans des Franchise das Kino-Highlight des Jahres. Doch ist der Film wirklich sehenswert? Wir verraten es in unserer Kritik. Mittlerweile sind acht Jahre vergangen, seitdem der letzte „Tribute von Panem“-Film „Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 2“ erschien.

Seitdem durften sich Fans des Franchise über ein viertes Buch der Reihe freuen, welches ebenfalls aus der Feder der Autorin der Trilogie Suzanne Collins stammt: „Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes“. Das Buch könnt ihr hier bei Amazon bestellen. Nun feiert das Franchise mit der Verfilmung des Buches eine Wiederbelebung. „Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes“ spielt 64 Jahre vor den Ereignissen aus „Die Tribute von Panem – The Hunger Games“; von Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) ist also keine Spur. Im Fokus der Handlung steht Coriolanus Snow (Tom Blyth), den wir bereits als Präsident Snow aus der Originaltrilogie kennen. Coriolanus ist ein engagierter Schüler, der seinem Familiennamen alle Ehre machen möchte

