Die Spieler von Bayer Leverkusen feiern mit den Fans

Die Spieler von Bayer Leverkusen lassen sich von den Fans feiern. Der Meister-Schampus ist kaltgestellt. Leverkusens Titelgewinn ist nur noch eine Frage der Zeit. Je eher, desto besser - denn der Werksclub hat noch weitere Ziele. Die Gänsehautstimmung in Berlin war nur ein ganz kleiner Vorgeschmack auf das, was die Rekordjäger von Bayer Leverkusen schon am kommenden Wochenende erleben können.

Minutenlang feierten die mitgereisten Fans ihre unbesiegbare Werkself, unter ohrenbetäubendem Applaus verschwand die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso nach dem 1:0 beim 1. FC Union Berlin in die Kabine - und in die womöglich prickelndste Woche ihrer Vereinsgeschichte. „Uns muss bewusst sein, dass wir ab heute über den Titel reden können, weil wir wirklich Geschichte schreiben können“, sagte Mittelfeldspieler Granit Xhaka nach dem 41. Pflichtspiel nacheinander ohne Niederlage

