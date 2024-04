Die Sphinx in Dragon's Dogma 2

Die Sphinx taucht nicht direkt zu Beginn von Dragon’s Dogma 2 auf, sondern erst in der Mitte des Games. Ihr seid gewarnt! Schon in den Trailern Dragon’s Dogma 2 hat man sie gesehen: die Sphinx . Das zugegeben ziemlich gruselige Wesen kann im Spiel angetroffen werden. Die Sphinx ist eigentlich ein mythologisches Wesen mit dem Kopf eines Menschen, dem Körper eines Löwen und den Flügeln eines Adlers. Ähnlich, aber nicht exakt so sieht die Sphinx in der Welt von Dragon’s Dogma 2 aus.

Sie lebt zurückgezogen und einsam in einem gut versteckten Schrein. Findet ihr sie, stellt sie euch zehn Rätsel zur Aufgabe, die euch wertvolle Belohnungen einbringen. Die Schätze befinden sich in Kisten, die die Sphinx bewacht. Wo befindet sich die Sphinx? Die Sphinx ist im Laufe ihrer Quest an zwei verschiedenen Orten zu finden

Sphinx Dragon's Dogma 2 Rätsel Belohnungen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



MeinMMO / 🏆 1. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Dragon's Dogma 2 heißt im Spiel gar nicht Dragon's Dogma 2Die Zwei aus dem Titel fehlt sowohl im Hauptmenü als auch in der Einblendung im Prolog. Warum das so ist, erklären wir im Artikel. Aber Vorsicht:...

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

Dragon's Dogma 2: So löst ihr die Rätsel der SphinxDie Sphinx stellt euch vor ein paar echte Kopfnüsse. Wir helfen beim Knacken.

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

Dragon’s Dogma 2: Sphinx Rätsel – So löst ihr die 10 RätselDie Sphinx aus Dragon’s Dogma 2 stellt euch in 10 Rätseln auf die Probe. Wir erklären euch, wie ihr sie findet und die Rätsel löst.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Dragon’s Dogma 2: Sphinx Rätsel – So löst ihr die 10 RätselDie Sphinx aus Dragon’s Dogma 2 stellt euch in 10 Rätseln auf die Probe. Wir erklären euch, wie ihr sie findet und die Rätsel löst.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Dragon’s Dogma 2: So löst ihr alle Rätsel der SphinxDie Sphinx aus Dragon’s Dogma 2 stellt euch in zehn Rätseln auf die Probe. Wir erklären euch, wie ihr sie löst.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Dragon's Dogma 2 im Test: Die beste Fortsetzung, die sich ein Spiel wünschen kannMit Dragon's Dogma 2 setzt Capcom ein über zehn Jahre altes Spiel fort. Die gute Nachricht: Viel hat sich nicht geändert. Denn beim Vorgänger gab es auch gar nicht viel zu meckern.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »