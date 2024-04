Die Sommerspiele von Paris: Kann der sportliche Wettbewerb Menschen vereinen?

Die Sommerspiele von Paris stehen bevor. Aber schwerwiegende Konflikte entzweien Menschen in unterschiedlichen Regionen der Welt. Kann der sportliche Wettbewerb sie vereinen? Im Sport geht es um Rivalität . Darum, besser zu sein als der andere, den Gegner zu schlagen. Und doch heißt es, der Sport verbinde. Er baue Brücken, bringe die Menschen zusammen, egal, woher sie kommen, woran sie glauben, welcher Hautfarbe sie sind.

'Im Wettkampf gibt man sein allerbestes, um seinen Nachbarn zu schlagen', sagt der Sportsoziologe und Philosoph Gunter Gebauer. 'Das ist aber nicht gegen den Nachbarn gerichtet, sondern es richtet sich auf das Ziel. Und das Ziel hat man gemeinsam.' Es lautet: gewinnen. Dieses Streben nach demselben Ziel könne Leistungssportler vereinen, erklärt Gebauer. Nach der mühsamen Olympia-Qualifikation hat sich der Deutschland-Achter für Paris viel vorgenommen. Die neu zusammengestellte Crew will das Tief von 2022 vergessen machen

