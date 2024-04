Die Söhne von Messi und Suarez gewinnen das Oster-Turnier

Die U12 von Inter Miami gewinnt das Oster-Turnier. Die Söhne zweier prominenter Väter haben einen entscheidenden Anteil daran. Auch der Nachwuchs überzeugt: Der elfjährige Thiago Messi und der ein Jahr jüngere Benjamin Suarez können auf ihren ersten Erfolg mit dem U12-Team von Inter Miami zurückblicken. Die Söhne von Lionel Messi und Luis Suarez gewannen mit ihrem Team den Easter International Cup in Kissimmee, Florida. Messis Sohn trug mit einem Tor entscheidend zum 4:0-Sieg gegen Florida Kraze im Finale und zum Titelgewinn seines Teams bei. Messi-Sohn trägt die 10 wie der PapaDie Söhne machen also den ersten Schritt, um in die großen Fußstapfen ihrer berühmten Väter zu treten. Thiago trägt auch bereits schon die Nummer 10 wie sein Vater. Die vielen Trophäen fehlen allerdings noch. Suarez und Messi spielten sechs Jahre gemeinsam beim FC Barcelona und gewannen unter anderem einen Champions-League-Titel und fünfmal die spanische Meisterschaft

