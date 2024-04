Die Schuhmarke Tamaris erzählt die Geschichten echter Frauen auf Youtube

Die Schuhmarke Tamaris erzählt auf Youtube seit einiger Zeit die Geschichten echter Frauen . Das wirkt. Mit rund 78.000 Abonnent:innen sind der Kanal und das emotionale Storytelling ein wichtiger Eckpfeiler in der Markenstrategie . Tabea beschreibt ihren persönlichen und ergreifenden Weg aus der Magersucht . Das Video zählt mehr als 300.000 Abrufe . Der Coming-out-Film der 21-jährigen Emma kommt auf über 200.000 Aufrufe . Beide Filme laufen auf dem Youtube -Account der Schuhmarke Tamaris .

Dazwischen finden Porträts von starken Frauen statt, Lifestyle-Hacks für Nägel, Kuchen- und Kochrezepte, Fashion-Tipps und Ratgeber für Freundschaft und Beziehung.

