Die Schriftstellerin Maryse Condé ist gestorben

Die Schriftstellerin Maryse Condé ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Sie wurde in Guadeloupe geboren und setzte sich in ihren Werken mit dem Schicksal der Schwarzen in der Karibik auseinander. Condé erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter einen Alternativen Literaturnobelpreis. In Deutschland war sie bekannt für ihren Roman 'Ich, Tituba, die schwarze Hexe von Salem'. Ihr Werk 'Das Evangelium der neuen Welt' erschien 2023 und handelt von einem Findelkind auf einer Karibikinsel.

