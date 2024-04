Die schönsten Momente im Leben sind in Butter

Die schönsten Momente im Leben sind doch die, in denen alles in Butter , also alles in Ordnung ist, oder nicht? Diese Redewendung kommt übrigens aus dem Mittelalter. Durch holprige Straßen und keine Stoßdämpfung der Kutschen ging teures Porzellan und Gläser beim Transport schnell zu Bruch. Ein smarter Händler hatte dann die Idee, das zerbrechliche Geschirr in flüssige Butter zu gießen. Erkaltet bot die Butter , dann einen perfekten Transport schutz und alles war in Butter .

Unsere Mini-Kräuterbaguettes sind auch schwer in Ordnung und die selbstgemachte Knoblauch-Kräuterbutter ist einfach nur genial.Brötchenteig aus der Verpackung nehmen. 12 Teigstücke abtrennen. Jedes Teigstück zu einem flachen Rechteck formen. Mit jeweils 1 EL Kräuterbutter bestreichen und von der langen Seite, eng aufrollen. Die Nahtstelle gut verschließen. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Mit übrigen Teigstücken ebenso verfahre

