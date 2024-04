Die Schauspielerin ermittelt in " Der Alte " – schaut aber selbst kaum Krimis . Zu ihrem Kollegen Thomas Heinze hat sie ein besonderes Verhältnis.Es war sehr stürmisch und kalt. Sowohl bei meinem Kollegen Thomas Heinze als auch bei mir flogen die Haare wild um den Kopf herum. Christoph Ischinger hat aber wunderbar Regie geführt. Der ist super.Gute Frage. Ich muss ehrlich sagen, ich gucke gar nicht so viele Krimis .

Ich glaube, die Krimis unterscheiden sich gar nicht so richtig voneinander und leben hauptsächlich von ihren Hauptcharakteren.Na ja, generell habe ich nichts gegen alte weiße Männer. Ich ermittle ja auch immer noch mit einem zusammen, der das wunderbar macht. Aber es stimmt schon, bis ich 2015 dazukam, ermittelten da vier Männer und keine Frau. Aber auch ich bin mittlerweile zehn Jahre älter.Wie klappt es denn mit Thomas Heinze als Kollegen, den Sie seit letztem Jahr als neuen Partner an der Seite haben?hrgeizig, kreativ und humorvoll. Sie sehen, Humor ist mir wichti

