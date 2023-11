„Die Richtung stimmt“: Verband begrüßt beschleunigte Arbeitsaufnahme für Geflüchtete

Arbeit schaffe Integration und vor allem schneller Sprachkenntnisse – dies werde gebraucht, um Mitarbeiter entsprechend ihrer Qualifikation einzusetzen, sagte Greiff. Nach seinen Angaben fehlen in den nächsten zehn Jahren in Berlin und Brandenburg eine halbe Million Fachkräfte und Nicht-Fachkräfte

. Angesichts dessen seien die Pläne „ein kleiner Schritt in die richtige Richtung“. Bisher gebe es viele bürokratische Hürden. Asylbewerber und Ausländer, die über eine Duldung verfügen, sollen künftig schneller Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten. Das sieht eine Formulierungshilfe vor, die das Bundeskabinett am Mittwoch zusammen mit weiteren Änderungen im Ausländerrecht und der Strafprozessordnung beschlossen hat. Sie sieht vor, dass Geduldeten im Regelfall eine Beschäftigungserlaubnis erteilt wird.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

STERNDE: Migration: Verband begrüßt leichtere Arbeitsaufnahme für GeflüchteteBerlin (bb) - Die Wirtschaft in der Region begrüßt Pläne der Bundesregierung, Asylbewerbern den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern. «Die Richtung

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Berlin & Brandenburg: Verband begrüßt leichtere Arbeitsaufnahme für GeflüchteteAktuelle Nachrichten aus Berlin und Brandenburg

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

MZ_DE: Kabinett erleichtert Geflüchteten die ArbeitsaufnahmeFür Geduldete und Menschen im Asylverfahren soll es einfacher werden zu arbeiten. Die Bundesregierung hofft wohl auch, dass diese Änderung die Regierungschefs der Länder etwas besänftigen wird.

Herkunft: mz_de | Weiterlesen ⮕

SZAKTUELL: Kabinett erleichtert Geflüchteten die ArbeitsaufnahmeFür Geduldete und Menschen im Asylverfahren soll es einfacher werden zu arbeiten. Die Bundesregierung hofft wohl auch, dass diese Änderung die Regierungschefs der Länder etwas besänftigen wird.

Herkunft: szaktuell | Weiterlesen ⮕

EXPRESS24: Kabinett erleichtert Geflüchteten die ArbeitsaufnahmeFür Geduldete und Menschen im Asylverfahren soll es einfacher werden zu arbeiten. Die Bundesregierung hofft wohl auch, dass diese Änderung die Regierungschefs der Länder etwas besänftigen wird.

Herkunft: express24 | Weiterlesen ⮕

NWNEWS: Kabinett beschließt frühere Arbeitsaufnahme für GeflüchteteGeduldeten und Menschen im Asylverfahren soll es leichter gemacht werden zu arbeiten. Die Bundesregierung hofft, dass dieser Beschluss auch die Regierungschefs der Länder besänftigen wird.

Herkunft: nwnews | Weiterlesen ⮕