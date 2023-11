Die Probleme der Staatsverschuldung in den USA

Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank, spricht im wallstreetONLINE Interview, über die Probleme der riesigen Staatsverschuldung in den USA. Die wachsenden Ausgaben für Militär, Infrastruktur und Sozialstaat ließen eigentlich keine weitere Zinssteigerung zu.

Könnte der Schuldenberg sogar den Weltmachtstatus der USA gefährden? Mit dem Wahljahr in Sicht und dem"Inflation Reduction Act" im vollen Gange seien weitere Ausgaben vorprogrammiert, was eine straffe Inflationspolitik der Fed unwahrscheinlich mache, so Halver. Europa stecke im selben Boot, jedoch ist die EZB durch ihr Mandat der Geldwertstabilität stärker gebunden.

