Die Popkultur der Jugendzimmer

📆 04.04.2024 22:23:00

📰 sternde ⏱ Reading Time:

23 sec. here

7 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 30%

Publisher: 63%

Popkultur,Jugendzimmer,Musikfernsehen

Viele Menschen merken es kaum: Plötzlich sind sie erwachsen und verheiratet, haben einen Job und Kinder. Doch im Kopf haben sie ihr Jugendzimmer nie ganz verlassen. Dort riecht es nach CK One und im Fernsehen läuft MTV: Britney küsst Madonna und Kurt Cobain schreit "Here we are now, entertain us". Wer wie ich mit der Omnipräsenz des Musikfernsehens aufgewachsen ist, fühlt sich auch als Erwachsener noch wie ein Kind der Popkultur, das nie den Anschluss an die Zukunft verloren hat.