Die Petersburger Straße wird erneuert. 15 Millionen Euro kostet das Projekt, das rund drei Jahre lang Verkehrseinschränkungen mit sich bringen soll. Die Erneuerungen beinhalten unter anderem einen Ausbau der Radwege , eine Begrünung der Seitenräume und des Mittelstreifens sowie eine neue Straßenbeleuchtung . Aufgrund der Pandemie wurde das Bauvorhaben in der Petersburger Straße angekündigt – und verschoben. Um über zwei Jahre verzögerte sich das Bauprojekt .

Nun steht fest: Noch im zweiten Quartal 2024 soll der umfangreiche Bau beginnen. Bislang geht die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt von einer Bauzeit von etwa drei Jahren aus. Einzig die Tramlinie M10 wird ohne Einschränkungen die Petersburger Straße befahren können. Auf den Fahrbahnen wird es hingegen in beide Richtungen nacheinander Vollsperrungen geben. Der Gegenverkehr wird dann auf die gegenüberliegende Fahrbahn einspurig umgelenkt

Petersburger Straße Erneuern Verkehrseinschränkungen Ausbau Radwege Begrünung Straßenbeleuchtung Bauprojekt Tramlinie Vollsperrungen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



berlinerzeitung / 🏆 10. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Berliner Mütter organisieren Demo für Vielfalt: Familien gehen für die Demokratie auf die StraßeDie elfjährige Tochter gab den Anstoß: Auch Familien wollen für eine bunte Stadtgesellschaft demonstrieren. Zur Demo in Lichterfelde-West am Sonntag werden rund 400 Menschen erwartet.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

25 Millionen Erbe an die Allgemeinheit: So will Marlene Engelhorn die Demokratie stärkenWien - Ein dickes Millionen-Polster auf dem Konto ist das Ziel vieler Menschen. Anders bei Marlene Engelhorn: Sie hat viel Geld geerbt und möchte es zugunsten eines großen Ziels loswerden.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Bremen: Die Masche der Millionendiebin - hier klaut Diebin Yasemin G. die 8,2 Millionen Euro!Wie konnte die junge Frau im Jahr 2021 so viel Geld stehlen und damit davonkommen? Aufnahmen einer Überwachungskamera geben darauf jetzt eine Antwort!

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Weyhe/Stuhr: Sudweyher Straße und Blockener Straße monatelang gesperrtAutofahrer in Weyhe und Stuhr müssen von nächster Woche an stark sein: Der Kreis hat für die Sudweyher Straße in Sudweyhe und die Blockener Straße in Stuhr ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

1,9 Millionen Euro ohne Boni: Mercedes-Topmanager verdient 12,2 Millionen EuroDurch das Erreichen langjähriger Ziele, fährt Ola Källenius, der Vorstandschef von Mercedes, doppelt so viel Gehalt ein wie im Jahr zuvor. Damit erhält er teilweise das Dreifache seiner Vorstandskollegen. Der Konzern selbst verzeichnet im Vergleich zum Vorjahr weniger Gewinn.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

450 Millionen Dollar: Trump kann Millionen-Strafzahlung nicht garantierenWegen Betrugs wurde Trump im Februar zu einer Geldstrafe von insgesamt rund 450 Millionen Dollar verurteilt. Dafür eine Bürgschaft zu hinterlegen, sei „praktisch unmöglich“, sagen nun seine Anwälte.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »