Die Partnerinnen unserer deutschen Handballspieler

Verliebt, verlobt, verheiratet! Mit ihrem furiosen Auftaktsieg vor Rekordkulisse haben unsere deutschen Handball-Jungs für EM-Euphorie gesorgt! Die Jungs haben gezeigt, dass sie Großes vorhaben. Und DIESE Damen geben unseren DHB-Stars Kraft. Denn hinter jedem erfolgreichen Mann steht auch meistens eine starke Frau, die ihm den Rücken freihält. Wir stellen euch die Partnerinnen einiger unserer Handballspieler vor.

Kapitän Johannes Golla ist seit anderthalb Jahren mit seiner Frau Elena verheiratet Er führt unsere Handball-Jungs an: Johannes Golla (26) ist Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Auch privat hat er sein Glück schon lange gefunden. Mit seiner Frau Elena, die er am 25. Juni 2022 auf Schloss Glücksburg heiratete, hat er zwei Töchter. Die Kleine Juna Liv kam im März 2021 auf die Welt. Im März 2023 dann folgte das zweite Kind, Bela Henry, für die junge Famili





