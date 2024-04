Die neue „Quatsch Comedy Show“ startet bald bei ProSieben

Der „Quatsch Comedy Club“ machte Stand-up in Deutschland einst salonfähig. Nach dem TV-Aus folgt nun die „ Quatsch Comedy Show “. Deren neues Moderation s-Duo verspricht viel Show und mehr Comedians.Bald startet der „ Quatsch Comedy Show “ wieder bei ProSieben - moderiert wird die Show fortan von Tahnee und Khalid Bounouar.ProSieben will an alte Erfolge mit dem „Quatsch Comedy Club“ anknüpfen und präsentiert ab morgen die „ Quatsch Comedy Show “.

In ihrer ersten Show begrüßt das Moderations-Duo die Stand-up-Comedians Chris Tall, Marcel Kösling, Osan Yaran und Ingmar Stadelmann. Letzterer tritt zudem noch zusammen mit Ilka Bessin in einer eigenen Rubrik auf.Der „Quatsch Comedy“-Kosmos geht auf eine Bühnenshow von Entertainer Thomas Hermanns zurück, die 1992 in Hamburg begann. Hermanns hat damit hierzulande das US-Konzept der Stand-up-Comedy salonfähig gemacht.

Quatsch Comedy Show Prosieben Stand-Up Moderation Comedy-Größen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



weserkurier / 🏆 55. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Quatsch Comedy Show: ProSieben setzt auf Tahnee und andere Comedy-Größen'Quatsch Comedy' ist zurück - dieses Mal mit Gastgeberin Tahnee. Ab Mitte April startet ProSieben mittwochs seine neue Comedy-Show-Reihe.

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »

Quatsch Comedy Show: Tahnee präsentiert neues Comedy-Format'Quatsch Comedy' ist zurück - dieses Mal mit Gastgeberin Tahnee. Ab Mitte April startet ProSieben mittwochs seine neue Comedy-Show-Reihe.

Herkunft: gala - 🏆 63. / 61 Weiterlesen »

ProSieben startet die 'Quatsch Comedy Show' im AprilNach 'Rent a Comedian' und 'Bratwurst & Baklava' testet ProSieben ab Mitte April das nächste Comedy-Format am Mittwoch. Dann läuft die 'Quatsch Comedy Show' nach 'TV total' - moderiert von Tahnee und Khalid Bounouar.

Herkunft: DWDL - 🏆 71. / 59 Weiterlesen »

„Quatsch Comedy Show“ auf ProSieben ab 17. AprilDer „Quatsch Comedy Club“ machte Stand-up in Deutschland einst salonfähig. Für ProSieben war das lange eine Visitenkarte - bis es immer seltener Sendezeit gab. Jetzt kommt die „Quatsch Comedy Show“.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

ProSieben schickt Tahnee mit 'Quatsch Comedy Show' ins RennenLang ist es her: Ende der 90er löste ProSieben mit dem 'Quatsch Comedy Club' die Comedy-Welle in Deutschland aus. Seitdem beweisen die Deutschen: Auch wir ha...

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

'Quatsch Comedy Show' 2024: Sendetermine, Gäste, Übertragung'Quatsch Comedy Show' 2024: Wir liefern Ihnen hier alle Infos rund um Sendetermine, Gäste und Übertragung im TV oder Stream. Gibt es eine Wiederholung?

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »