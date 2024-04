Die Nato wird 75 Jahre alt – und steht vor vielen Bedrohungen . Die Militärstrategin Florence Gaub sucht für das Bündnis nach Wegen für Frieden und Stabilität . Lange schien es so, als habe die Nato ihren Auftrag bereits erfüllt: Nach dem Ende des Kalten Krieges und dem Zusammenbruch der Sowjetunion war viele Jahre gar nicht klar, gegen wen sich die „North Atlantic Treaty Organization“ überhaupt noch verteidigen soll.

Doch worauf genau bereitet sich das westliche Militärbündnis vor? Florence Gaub ist Forschungsdirektorin der Nato-Militärakademie in Rom. Die gebürtige Münchnerin ist Zukunftsforscherin, entwickelt also für Regierungen verschiedene Konflikt-Szenarien, berechnet die Wahrscheinlichkeit von Ereignissen und spielt die möglichen Folgen durch. Zum 75. Jahrestag der Nato-Gründung erklärt sie, was den Westen in den nächsten Jahren erwarten könnte

Nato Militärstrategie Bedrohungen Frieden Stabilität

