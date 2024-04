Die Nato wird 75. Doch die Feierlaune bleibt aus. Für den Westen ist die Allianz eine Sicherheitsgarantie , für Moskau ein „ Konfrontationsinstrument “. Die Gründung der Nato geht auf das Jahr 1949 zurück: Die Allianz war damals als Reaktion auf die als bedrohlich wahrgenommene Politik der Sowjetunion gegründet worden. Deutschland trat dem Bündnis 1955 bei. Die Nato sei auch heute noch eine „überlebenswichtige Sicherheitsgarantie “ für die Bundesrepublik, hieß es vonseiten.

„Die Nato wurde von den USA als Konfrontationsinstrument - vor allem auf dem europäischen Kontinent - geplant, konfiguriert, erschaffen und gelenkt“, behauptete indes Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag (4. April) laut der Nachrichtenagentur Interfax. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg bezeichnete die Nato zum Jubiläum als Garant für Frieden und Sicherhei

