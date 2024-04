Die Nato feiert ihr 75-jähriges Bestehen mit einem Festakt in Brüssel , mit eigener Torte und der eigens aus Washington eingeflogenen Gründungsurkunde. Es gilt, Stärke zu zeigen, gerade gegenüber Putin . Doch der Zusammenhalt innerhalb des Bündnisses scheint derzeit nicht mehr so sicher.Harry Truman, Ex-US-Präsident: »Dieser Vertrag ist ein einfaches Dokument. Die Nationen, die ihn unterzeichnen, verpflichten sich, die friedlichen Grundsätze der Vereinten Nationen einzuhalten.

Freundschaftliche Beziehungen und wirtschaftliche Zusammenarbeit miteinander zu pflegen. Sich gemeinsam zu beraten, wenn das Territorium oder die Unabhängigkeit eines von ihnen bedroht ist. Und jedem von ihnen zu Hilfe zu kommen, der angegriffen werden könnte.« Ralf Neukirch, DER SPIEGEL: »Zweck der Nato war einmal, die Amerikaner drin zu halten, die Russen draußen zu halten und die Deutschen unten zu halten, also: die Amerikaner drin zuhalten in Europ

Nato Festakt Brüssel Putin Zusammenhalt

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SPIEGEL_Top / 🏆 98. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Live zum Nato-Treffen: Was bringt die 'Nato-Mission Ukraine'?In Brüssel beraten die Nato-Außenminister erstmals über eine 'Nato-Mission Ukraine'. ZDFheute live blickt mit Ex-Nato General Egon Ramms auf die Pläne.

Herkunft: ZDFheute - 🏆 9. / 74 Weiterlesen »

Geburtstag in düsteren Zeiten: Nato feiert 75-jähriges Bestehen«Alle für einen, einer für alle.»

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

Nato feiert 75-jähriges Bestehen und beschwört ZusammenhaltBei einer Zeremonie zum 75-jährigen Bestehen der Nato beschwören die Mitgliedstaaten in einer düsteren Weltlage den Zusammenhalt. Dazu gibt es Appelle in Richtung Trump - und Vorwürfe aus Moskau.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Nato einfach erklärt: Warum sie für Putin ein Ärgernis istNato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, hier bei einem Besuch im Baltikum, führt die Nato.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

'Natürlich ist das ein Signal': So probt die NATO die VerteidigungIm Osten Europas fahren Kampfpanzer auf: Rund 20.000 Soldaten aus neun NATO-Staaten gehen in Polen mit schwerem Gerät in Stellung, darunter auch Leopard 2 der Bundeswehr. Die Übung ist Teil der Manöver-Serie 'Steadfast Defender' - der größten Militärübung im Westen seit Ende des Kalten Krieges.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Fünf Gründe, die Ukraine nicht in die Nato aufzunehmenDer Beginn des EU-Gipfels verzögert sich aufgrund von Blockadedrohungen des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán bezüglich der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine. Orbán fordert eine strategische Partnerschaft anstelle des EU-Beitritts und betont die Notwendigkeit von Frieden in der Ukraine.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »