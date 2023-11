Die nächste Blamage: 3 Punkte, an denen der große FC Bayern kränkelt

Kingsley Coman war angeschlagen und Jamal Musiala kränklich gewesen – als wär’s Symbolik, sah sich Tuchel gezwungen, das Duo früh in der zweiten Hälfte einzuwechseln. Noch schlimmer: Matthijs de Ligt musste mit einer Blessur am rechten Knie runter, Diagnose offen.Fabio Di Michele Sanchez (1. FC Saarbrücken) im Zweikampf mit Bouna Sarr (FC Bayern München)

Tuchel „kriegt alles, was notwendig ist“, hatte Ehrenpräsident Uli Hoeneß kürzlich gesagt und neue Spieler im Winter gemeint. Des Trainers Replik vor dem Saarbrücken-Spiel klang amüsant, enthielt aber einen ernsten Kern: „Dann wird es teuer für ihn.“Als Tuchel den FC Bayern übernommen hatte, verantwortete er gleich das Pokal-Aus gegen Freiburg (1:2), wobei ihm die Pleite schwerlich anzulasten war – zu einschneidend erschien die Erbfolge von Julian Nagelsmann.

Dafür mögen allein die jüngsten Partien als Beweis dienen: Schon in Istanbul (3:1) hätte es schiefgehen müssen, wäre Galatasaray nicht derart fahrlässig mit seinen Chancen verfahren. Selbst beim skurrilen 8:0 über Darmstadt zeigten die Münchner eine wirre, konzeptlose erste Hälfte. Die Fehler zogen und ziehen sich durch, aber niemand bestrafte sie – bis Saarbrücken kam.

In Summe bloß Zufall? Oder doch das Abziehbild einer Bayern-Generation, der es im Vergleich zu ihren dekorierten Vorfahren am gewissen Etwas fehlt? An Elementen wie Wettkampfhärte, Leidensfähigkeit und – Achtung, verpöntes Wort – einer nicht zu erlernenden Mentalität, sich gegen Widerstände aufzulehnen.

