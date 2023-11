Die Misserfolge der New England Patriots

Die New England Patriots stehen nach zehn NFL-Spieltagen 2-8. So schlecht, wie lange nicht mehr. Alles und Jeder wird hinterfragt. Wie konnte es dazu kommen? Wir schlüsseln auf. Ein Leitsatz unter den Fans der New England Patriots, der über Jahrzehnte hält. Head Coach Bill Belichick war schon immer dafür bekannt, unorthodoxe Entscheidungen zu treffen und ein Ass im Ärmel zu haben. Egal, wie verworren die Situation scheint - Bill wird es schon richten.

"The Patriot Way" mit dem verbundenen"Do Your Job"-Eifer ist legendär. Doch die Misserfolge der Post-Brady-Zeit lassen dieses im Grunde unerschütterliche Mantra doch irgendwie bröckeln. Und bei genauerem Hinschauen sind viele Fehler passiert, die schwer weg zu reden sind. Wir gehen in die Fehleranalyse, wie es dazu kommen konnte, dass eine der erfolgreichsten Franchises der NFL-Geschichte jetzt zu den schlechtesten Teams der Liga zählt. Da Belichick nicht nur Head Coach, sondern auch der General Manager des Teams ist, hat er eine besondere Machtposition. Wenn du seltsame Entscheidungen triffst und Erfolg hast, wird du verehr

:

NWNEWS: Krieg gegen die Ukraine: So ist die LageDer ukrainische Präsident stellt die Bevölkerung auf mehr russische Angriffe im Winter ein. In einem Nachbarland beginnt derweil das Training ukrainischer Piloten an US-Kampfjets. Der Überblick.

Herkunft: nwnews | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: Klotter: Die Datenflut aus den USA hält die Märkte in AtemSo traden Profis: Über das Zusammenspiel der Sektoren und die Trading-Strategie, die dahinter steckt. Jetzt Stefan Klotters neuen Report lesen! https://tinyurl.com/bdz53s6a CPI, PPI, Arbeitsmarkt - die

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: Die meistgehandelten Produkte: Beim DAX® und dem NASDAQ-100® sind die Anleger positiv gestimmt.Nachdem die amerikanische Ratingagentur Moody's ihren US-Ratingausblick am Freitagabend auf negativ geändert hat, startete der DAX® nur moderat in den Tag. Der Leitzins gewann bis zum Mittag 0,44% und

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

EXPRESS24: Die dunkle Seite von 'Barbenheimer': Das sind die Heimkino-Highlights der Woche„Oppenheimer“, „Blue Beetle“ und „Mein fabelhaftes Verbrechen“: Das sind die DVDs und Blu-rays der Woche.

Herkunft: express24 | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: Derzeit unterbewertet!: Morningstar: Die sind die besten deutschen Dividenden-Aktien© Foto: picture alliance / abaca | Fourmy MarioDividenden bieten Anlegern regelmäßige Einkünfte. Aktuell sind die Dividenden-Aktien im Morningstar Germany Dividend Yield Focus Index unterbewertet. Die

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: Aricolin Investments: Bekanntmachung zur Weiterleitung an die Gläubiger über die LaufzeitverlängerungBad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Aricolin Investments SA vom 13.11.2023:Hiermit gibt die Aricolin Investments SA, Madrid, eingetragen im Register unter der Nummer A88243480

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »