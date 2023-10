Die meistgehandelten Produkte: Anleger auf Nasdaq-100 bullish

leicht im Plus und erreichte ein bisheriges Tageshoch von 14.797 Punkten. Uneinige Marktsignale aus Asien und Amerika, sowie eine befürchtete Eskalation im Israel-Hamas-Krieg stellen ein Herauforderung für eine weitere Erholung dar. Deutschlands Wirtschaft ist wie von den meisten Analsten erwartet im dritten Quartal leicht um 0,1 Prozent geschrumpft. Außerdem wird heute noch der deutsche Verbraucherpreisindex erwartet.

Nach Angaben der Euwax finden sich zwei Nasdaq 100 Calls unter den meistgehandelten Knock-Out-Produkten. Unter den beliebtesten Hebelprodukte auf demwerden von Anlegern sowohl mit Put als auch mit Calls gehandelt. Im Tagesverlauf werden noch Zahlen von Mitsubishi Motors und McDonalds erwartet.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.Trader und Anleger sehnen sich nach den guten alten Zeiten zurück, in denen der DAX schöne Trends mit klaren Strukturen ausbildete. headtopics.com

Der Druck auf die Aktienmärkte hat zunächst weiter nachgelassen. So pendelte der DAX® im frühen Handel zwischen 14.700 und 14.800 Punkten. Am Nachmittag werden Inflationszahlen aus Deutschland erwartet. Möglicherweise geben sie neue Impulse.lesen Sie börsentäglich alles Wichtige zu DAX, Dow Jones, Aktien und Rohstoffen. Plus Chartanalyse und passenden Investmentmöglichkeiten, um Sie beim erfolgreichen Traden zu unterstützen.

