Die meisten Deutschen fühlen sich sicher an ihrem Ort

Auch wenn man es angesichts der Aufregung um die Kriminalitätsstatistik kaum glauben mag, die meisten Deutsche n fühlen sich an ihrem Ort sicher.

In der Politik hat die aktuelle Kriminalstatistik für große Aufregung gesorgt. Knapp sechs Millionen Straftaten wurden 2023 registriert, 5,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Bundesbürger scheint das hingegen nicht sonderlich zu verunsichern, wie eine aktuelle Forsa-Umfrage im Auftrag desergab. Eine große Mehrheit von 83 Prozent der Deutschen fühlt sich in ihrer Stadt oder Gemeinde sicher oder sogar sehr sicher .

Kaum Unterschiede im Sicherheitsempfinden zwischen Ost und West sowie zwischen Männern und Frauen. Viel entscheidender sind die Ortsgröße und die ParteipräferenzZwischen Ost- und Westdeutschen zeigten sich mit 81 bzw. 84 Prozent kaum Unterschiede beim Sicherheitsempfinden, ebenso wenig zwischen Männern und Frauen .

Auch die Parteizugehörigkeit spielt eine große Rolle beim Sicherheitsgefühl. 34 Prozent der AfD-Anhänger fühlen sich an ihrem jeweiligen Lebens- und Wohnort weniger oder gar nicht sicher, bei denen der Grünen sind es hingegen nur 3 Prozent. Dies sei ein Hinweis darauf, dass das subjektive Sicherheitsempfinden nicht nur von der Wohnlage, sondern auch von der eigenen politischen bzw. ideologischen Einstellung geprägt werde, erklärt Peter Matuschek von Forsa.

Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa für die RTL-Gruppe Deutschland am 11. und 12. April 2024 erhoben. Datenbasis: 1001 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte

