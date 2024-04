Die Magnificent Seven: Eine Erfolgsgeschichte an der Börse

Wohl kaum ein anderes Thema – abgesehen von künstlicher Intelligenz – hat die Anleger in den letzten 12 Monaten derart elektrisiert wie die Magnificent Seven . Die zum Teil atemberaubenden Kursrallys von Nvidia, Meta Platforms, Amazon und Co waren Dauerthema und überlagerten dabei so manch eine Erfolgsgeschichte , die sich direkt vor der eigenen Haustüre zutrug. Dabei können diese sich durchaus sehen lassen, wie ein Blick in eines unserer Nachbarländer zeigt.

Der dortige Hauptbörsen-Index hat sowohl auf kurze Sicht wie auch in der Zweijahresbetrachtung nicht nur den deutschen DAX und den US-Leitindex Dow Jones geschlagen, er ist auch besser gelaufen als der Nasdaq 100, also jener Index, der von den Magnificent Seven zuletzt geradezu beflügelt wurde. Doch nicht nur Anleger, die ausschließlich Kursgewinne auf dem Zettel haben, auch Dividendenjäger kommen an der wohl besten Börse Europas auf ihre Koste

Magnificent Seven Börse Erfolgsgeschichte Anleger Kursrallys

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



boerseonline / 🏆 79. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

– Ist das schon eine Blase? Oder können diese Aktien weiter steigen?Goldman Sachs analysiert, ob die hohe Bewertung der Tech-Giganten ("Magnificent Seven") eine Markt-Blase darstellt.

Herkunft: boerseonline - 🏆 79. / 55 Weiterlesen »

Apple-, Amazon-, Tesla-Aktie & Co.: Jim Cramer glaubt weiterhin an die 'Magnificent Seven'Die Bären finden zwar an jeder der Magnificent Seven-Aktien etwas auszusetzen, doch Börsenkenner Jim Cramer zeigt sich - trotz der hohen Aktienkurse - weiterhin bullish für die Techgiganten.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Jim Cramer: Darum sind die Magnificent Seven so erfolgreichAn den US-Märkten wird gerade ein Rekord nach dem anderen erreicht. Getragen wird die Rally unter anderem vom starken Lauf der techlastigen 'Magnificent Seven'. Börsenexperte Jim Cramer macht sich dabei keine Sorgen darüber, dass der Markt nicht mehr breit genug gestreut sei.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Magnificent Seven-Aktien: Wie stabil sind die Trends?Die Tech-Rally scheint kein Ende nehmen zu wollen und man fragt sich, wie lange sie noch weiterlaufen kann. Erste Werte kommen bereits ins Stocken. Mehr über die technische Lage von Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla und welche Produkte sich für welche Szenarien eignen, erfahren Sie im Video.

Herkunft: - 🏆 87. / 53 Weiterlesen »

Goldman Sachs: Nicht auf die Magnificent Seven, sondern auf diese europäischen Aktien jetzt setzenGoldman Sachs rät zu europäischen GRANOLAS-Aktien als Alternative zu überbewerteten US-Titeln.

Herkunft: boerseonline - 🏆 79. / 55 Weiterlesen »

Fondsmanager: Nvidia, Palantir, Super Micro: Eine Aktie kaufen, eine verkaufen und eine vermeidenDr. Hendrik Leber verrät Insides über die Aktien von Nvidia, Palantir und Super Micro Computer. Denn eine Aktie kauft der ACATIS-Fondsmanager, eine verkauft er und eine will er nicht haben.

Herkunft: boerseonline - 🏆 79. / 55 Weiterlesen »