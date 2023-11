Die Magie des Kinos und John Woos Action-Meilensteine

Fasziniert und berührt werden, aber auch ein stückweit über sich selbst erfahren – darin besteht für Daniel die Magie des Kinos. John Woo schuf im Laufe seiner Karriere eine ganze Reihe von Action-Meilensteinen. Ein ganz besonderer: der einst sogar indizierte „Harte Ziele“ mit Jean-Claude Van Damme, den ihr derzeit schon für kleines Geld streamen könnt – komplett ungekürzt.

Denn auch wenn die Dichte seiner herausstechenden Genre-Beiträge in den vergangenen Jahren deutlich abgenommen hat, schuf er sowohl in Hongkong als auch in den USA explosive, mitreißende und auch heute noch beeindruckende Kult-Klassiker für die Ewigkeit – von „, sondern auch einer der besten Actionfilme der 90er – sowie einer meiner ganz persönlichen Lieblingsfilm





Filmstarts » / 🏆 7. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

FSK-Freigabe ist da: John Woos Action-Rückkehr „Silent Night“ ist so hart wie „John Wick“Actiongott John Woos filmische Rückkehr in Hollywood mit „Silent Night“ wird genau das, was Fans wollen. Das bestätigt die Altersfreigabe..

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

'Fuck, Marry, Kill': Party-Spiel wird zur Action-Komödie – von den 'John Wick'- und 'Saw'-MachernSeit mehr als 20 Jahren schreibt Björn Becher über Filme und Serien. Hier bei FILMSTARTS.de kümmert er sich um 'Star Wars' - aber auch um alles, was gerade im Kino auf der großen Leinwand läuft.

Herkunft: Filmstarts - 🏆 7. / 80 Weiterlesen »

Nach „John Wick 4“: Produzent kündigt großen Umbruch für Action-Fortsetzung anWie es nach "John Wick 4" konkret weitergeht, ist immer noch unklar. Allerdings hat Produzent Basil Iwanyk nun erklärt, dass mit dem vierten..

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

'John Lennon: Murder Without A Trial': Von Kiefer Sutherland präsentiert: Apple zeigt Doku über John LennonEine neue Dokumentarserie wirft einen faszinierenden Blick auf das tragische Ende von Beatles-Legende John Lennon - mit unveröffentlichten Einblicken und exklusiven Interviews. Hollywood-Star Kiefer Sutherland fungiert als Erzähler.

Herkunft: BUNTE - 🏆 106. / 51 Weiterlesen »

Regisseur Rainer Erler ist tot – mit diesem Film eroberte er die KinosStets mit kritischem Blick: Rainer Erler gehörte zu den produktivsten Filmschaffenden Bayerns. Jetzt ist der Münchner im Alter von 90 Jahren gestorben.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Videospiel-Hit 'The Legend of Zelda' soll als Film in die Kinos kommenBerlin - Die Verfilmung des Games-Klassikers 'Super Mario' von Nintendo war bereits ein Riesenerfolg. Nun soll es mit 'The Legend of Zelda' weiter gehen. Bis der Film in die Kinos kommt, dürfte es aber noch dauern.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »