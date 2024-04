Die Lyriden: Ein atemberaubendes Himmelsschauspiel im April

Die Lyriden sorgen jedes Jahr im April für einen atemberaubenden Anblick, hier am Nachthimmel über Halle an der Saale.

- Im April 2024 passieren wieder kosmische Reisende den Nachthimmel. Dann ist der Meteorstrom der Lyriden zu sehen. Wann die meisten Sternschnuppen erscheinen und in welchem Zeitraum man das Himmelsschauspiel bestaunen kann, erfahren Sie hier. Glaubt man dem Volksmund, braucht es keine aufgefallene Wimper oder den Boden eines tiefen Brunnens, um sich etwas wünschen zu dürfen. Ein einfacher Blick in den Himmel kann reichen, zumindest, wenn man dort eine Sternschnuppe erblickt.

Ob man den leuchtenden Streifen am Himmel magische Kräfte zuweisen möchte, bleibt jedem selbst überlassen. Auf jeden Fall ist heutzutage gut erforscht, was hinter dem himmlischen Phänomen steckt: Meteore, die auf ihrer Flugbahn in die Erdatmosphäre eindringen und verglühen, sorgen für das markante Leuchten.Zu diesen Meteoren gehören auch die Lyriden. Jedes Jahr im April kommen sie auf ihrer Reise durch das Weltall an der Erde vorbei.

2024 erreichen die Lyriden uns zwischen dem 16. und dem 25. April. Im Gegensatz zu anderen Meteorströmen sind die Lyriden nicht erst in den frühen Morgenstunden, sondern schon ab Mitternacht zu sehen. In Mitteleuropa ist die beste Beobachtungszeit trotzdem der Beginn der astronomischen Dämmerung gegen 4 Uhr morgens.Die meisten Lyriden-Schnuppen werden im Jahr 2024 am Montag, den 22. April zu sehen sein.

