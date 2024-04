Die Lyriden: Beeindruckendes Schauspiel am Nachthimmel

Die Sternschnuppen der Lyriden bieten ein beeindruckendes Schauspiel am Nachthimmel . Doch 2024 könnte die Beobachtung erschwert werden. Die Lyriden scheinen aus dem Sternbild Leier, lateinisch Lyra, zu strömen, was ihnen ihren Namen verleiht. Die Lyriden sind schon seit langer Zeit bekannt – die erste Aufzeichnung aus dem Jahr 687 v. Chr. stammt aus China. Die Lyriden -Meteore, auch Meteore genannt, entstehen, wenn ein Staubpartikel auf die Erd atmosphäre trifft und verglüht.

Dieser Prozess regt Luftpartikel in der Atmosphäre zum Leuchten an – die Sternschnuppe flitzt über den Himmel. Experten schätzen, dass täglich mehrere hundert oder sogar tausende Tonnen Meteorstaub auf die Erde fallen. Die meisten dieser Sternschnuppen sind jedoch nicht mit bloßem Auge sichtbar, teilweise weil sie tagsüber fallen oder über unbewohnten Gebieten leuchten. Die Lyriden sind jedes Jahr im April aktiv und können vom 14. bis zum 30. April beobachtet werden. Ihr Höhepunkt wird 2024 am 22. April um 9 Uhr morgens erreicht

