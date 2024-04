Die Lottozahlen von heute, 3. April, sind bis zu eine Million Euro wert. Bei FOCUS online erfahren Sie immer die aktuellen Gewinnzahlen für Lotto 6aus49 sowie die Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6.

Sie setzen jede Woche Ihre Kreuzchen und hoffen auf den großen Lotto-Gewinn? Dann sollten Sie jetzt unbedingt auch EuroJackpot spielen! Bei der Ziehung am Freitag befinden sich 10 Millionen Euro im Topf!Die Gewinnsumme beträgt 50 Prozent des Einsatzes in neun Gewinnklassen Zu den sechs Gewinnzahlen wird eine Superzahl (0 bis 9) gezogen, sie wird als letzte Zahl der Lotto-Spielschein-Nummer automatisch vergeben. Einen Gewinn erzielt der Spieler bereits bei zwei richtigen Zahlen plus der richtigen Superzahl. Die Gewinnsumme beträgt 50 Prozent des Spieleinsatzes und verteilt sich auf neun Gewinnklassen. Die Chance auf den Hauptgewinn liegt bei etwa 1 zu 140 Millione

