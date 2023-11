Die Linke verliert an Zustimmung nach Auflösung der Fraktion

Zunächst konnte sich die Linke bei vier Prozent Zustimmung halten, auch nachdem Sahra Wagenknecht ausgetreten war. Nun, nachdem es die Fraktion nicht mehr gibt, rutscht sie nach unten.Vergangene Woche löst sich die Linken-Fraktion im Bundestag auf, im Trendbarometer bekommt sie das nun zu spüren: Nur noch drei Prozent der Deutschen würde die Linke ohne Wagenknecht wählen. Die SPD verbessert sich leicht, doch der Ampel-Zuspruch bleibt schwach.

Als Sahra Wagenknecht und neun weitere Bundestagsabgeordnete die Linke verlassen, schafft es die Partei ihren, ihren Zustimmungswert im Trendbarometer bei vier Prozent zu halten. Doch damit ist der Existenzkampf der Partei noch nicht vorbei: Vergangenen Dienstag beschließt die Linksfraktion im Bundestag ihre Auflösung und dieser symbolstarke Akt hat die Partei offenbar Zuspruch gekostet. Sie fällt auf 3 Prozent Zustimmung. Der anvisierte Neustart auf dem Bundesparteitag der Linken am Wochenende spiegelt sich in der Umfrage dagegen nich





ntvde » / 🏆 3. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Linke-Fraktion fordert schnelleren Ausbau der Erstaufnahme-Einrichtungen in BrandenburgAngesicht der Ankunft zahlreicher Flüchtlinge fordert die Linke-Fraktion im Brandenburger Landtag einen schnelleren Ausbau der Erstaufnahme-Einrichtungen, um die Kommunen zu entlasten.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Berlin & Brandenburg: Linke-Fraktion fordert schnelleren Ausbau der ErstaufnahmenAktuelle Nachrichten aus Berlin und Brandenburg

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Kritik an Innenminister Stübgen: Brandenburgs Linke-Fraktion fordert schnelleren Ausbau der ErstaufnahmenDie Linke wirft Innenminister Michael Stübgen (CDU) vor, das Unterbringungsproblem verschärft zu haben. Zudem dringt die Partei auf mehr Unterstützung für die Kommunen.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Linke wird Abtrünnige um Wagenknecht nicht in Fraktion belassenBerlin - Die Linksfraktion will die einstige Fraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht und die anderen neun Fraktionsmitglieder, die aus der Partei Die Linke ausgetreten sind, nicht in der Bundestagsfraktion

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Nach Wagenknecht-Abspaltung: Linke wollen über Verbleib von Abtrünnigen in Fraktion abstimmenDie zehn ausgetretenen Abgeordneten wollen zunächst in der Bundestagsfraktion bleiben. Darüber wollen die Linken am 7. oder 14. November abstimmen.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Linke will sich inhaltlich neu aufstellen - Fraktion aber 'politisch tot'Die Linkspartei will nach der Abkehr der bisherigen Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht geschlossen nach vorne blicken und wieder politische Inhalte in den

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »