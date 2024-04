Die Landarztpraxis: Neue Staffel mit Fabians Schwester

Schon seit einigen Wochen entsteht"vor der wunderschönen Schliersee-Kulisse", wie es Schauspielerin Caroline Frier nennt, die zweite Staffel der Sat.1 -Daily" Die Landarztpraxis ". Nach der 60 Teile umfassenden ersten Runde wird die zweite Staffel aus 80 Folgen bestehen. Schon bekannt war, dass die Serie aus dem Hause Filmpool ab dem 7. Mai wochentags um 19 Uhr"Das Küstenrevier" ablöst. Sat.1 hatte zuletzt schon mitgeteilt, dass dann neben bekannten Figuren auch neue hinzukommen werden.

Nun ist klar: Fabians kleine Schwester, von der zum Ende der ersten Staffel bereits hin und wieder die Rede war, taucht in Wiesenkirchen auf. Sie soll helfen, weil Fabian selbst sich von seinem schweren Unfall erholen muss. Isa war einst nach einem öffentlichen Streit mit ihrem Vater abgehauen. Mittlerweile ist aus ihr eine engagierte Kinderärztin geworden, die ein besonderes Gespür für ihre Patienten hat, und die sich mit ihrem Vater aussprechen möcht

