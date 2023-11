Die Lage bleibt schwierig, besteht Hoffnung?

Das Unternehmen macht derweil Fortschritte dabei, die Profitabilität zu sichern. Der Verlust im dritten Quartal wurde reduziert, und im Neunmonatszeitraum ist Zalando profitabel gewesen. Der freie Cashflow lag bei -48 Mio. EUR. 4 Cents Gewinn pro Aktie blieben nach neun Monaten übrig. Im Vergleich zum Vorquartal kommt das Unternehmen gut voran und wird profitabler. Das bereinigte EBIT soll im Gesamtjahr weiterhin bei 300 bis 350 Mio. EUR liegen. Die Analysten müssen also nur ihre Schätzungen für den Umsatz leicht nachjustieren.

Fazit: Zalando plagen die gleichen Probleme anderer europäischer Online-Händler. Die Kunden geben weniger Geld aus. Eine Überraschung sollte das eigentlich nicht mehr sein. Fundamental ist das Unternehmen stabil aufgestellt und sollte aus der Konsolidierung erfolgreich hervorgehen. Antizykliker können sich die Aktie auf die Watchlist legen.

