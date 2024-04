Die königliche Familie öffnet intime Bereiche der Schlösser für Besucher

Die Orte besuchen, in denen sich die königliche Familie aufhält. Besucher können zwischen dem 15. Juli und dem 31. August in die königlichen Schlösser . Im Sommer 2024 öffnet die britische Königsfamilie bisher intime Bereiche der Schlösser für Besucher und Touristen . In welchem Zeitraum was geöffnet ist und was Sie zu sehen bekommen.Anlässlich des ersten Todestags von Queen Elizabeth II. liegen am 8. September 2023 Blumen vor dem Eingang vom Schloss Balmoral.

© Andrew Milligan/PA Wire/dpa Erstmals können Touristen den Ostflügel des Stadtschlosses mit dem Centre Room besichtigen. Das geht im Zeitraum zwischen dem 15. Juli und dem 31. August, informiert der Royal Collection Trust. Dabei handelt es sich um den Ort, in dem sich die königliche Familie versammelt, bevor sie sich auf dem Balkon zeigt. Das ist beispielsweise bei Großereignissen wie einer Krönung der Fall. Besucher und Touristen dürfen den Balkon allerdings nicht betrete

Königliche Familie Schlösser Besucher Touristen Ostflügel Centre Room Balkon

