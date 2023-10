Die Kommunalpolitik kostet die Paderborner mehr als eine Millionen Euro

Paderborn. Kommunalpolitik ist ein Teil aktiver und wichtiger Bürgerbeteiligung. Zugleich ist es ein Engagement, das die Stadt Paderborn jedes Jahr eine hohe Summe kostet. Zuletzt hatte ein Post von Die Fraktion zu den 2021 und 2022 gezahlten Geldern die Gemüter erregt, da hier fast 160.000 Euro geflossen seien. Außerdem machte die AfD die beantragten Kosten für die sachkundigen Bürgerinnen und Bürger in Fraktionssitzungen zum Thema.

Was die Fraktionen erhalten In der jüngsten Ratssitzung machte ein alter Post von der Partei „Die Fraktion“ die Runde zu insgesamt 158.754,02 Euro, die sie in den letzten zwei Jahren bekommen habe. Kann das sein? „Die Summe kann von der Stadt Paderborn nicht berechnet werden, da der Betrag Zahlungen von Dritten beinhaltet, wie zum Beispiel Entschädigungen an Aufsichtsratsmitglieder“, erklärte Jens Reinhardt, Sprecher der Stadt Paderborn auf Nachfrage.

