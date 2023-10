Die Kehrseite der erfolgreichen Unioner Jahre

Den Unioner Himmelsstürmern droht bei einer Pleite in Bremen am Samstag der Sturz auf die Abstiegsränge. Ein Szenario, das noch vor Kurzem als absurd abgetan worden wäre. Wie konnte es so weit kommen? Der Versuch einer Erklärung.Als hätte Union Berlin kollektiv Platz genommen in einer Schwebeseilbahn, die nur eine Richtung kennt: hinauf zum Gipfel.

Union Berlin, das war für verdrossene Fußballromantiker die Erinnerung, dass der Sport abseits des etablierten Klub-Adels diejenigen belohnt, die mit Bescheidenheit, Fleiß und nicht zuletzt leidenschaftlichem Fußball zu Werke gehen. Der Klub verkörperte den Ansatz, dass es auch anders funktionieren kann.Richtig erklären konnten den rasanten Aufstieg jedoch die wenigsten, der Verein blieb ein Mysterium.

Es sind aufwühlende Zahlen: Wettbewerbsübergreifend setzte es neun Niederlagen in Serie, am Samstag droht bei Werder Bremen mit der zehnten Pleite der Absturz auf einen Abstiegsplatz. In der Champions League scheint der Verein vom Pech verfolgt, steht immer noch bei null Punkten. Der zu Saisonbeginn auftrumpfende Stürmer Kevin Behrens wartet seit neun Stunden auf einen Treffer. headtopics.com

Und doch sind all die Zahlen nur Symptome der Negativserie und können eine entscheidende Frage nicht beantworten: Was hat sich eigentlich so plötzlich verändert in Köpenick, wo der Fußballklub im Bunde mit Göttin Fortuna doch jahrelang so verlässlich für Sensationen sorgte?

Auch der scheinbar genügsame Klub, der Jahr für Jahr eisern und bescheiden an den Saisonzielen "40 Punkte" sowie "Klassenerhalt" festhält, kann sich der schwindelerregenden Dynamik des Fußballgeschäfts nicht entziehen. Anders gesagt: Die zuletzt errungenen Erfolge wirken auf den Klub ein, verändern ihn. Der gehobene Status bedeutet auch, dass den Ergebnissen und Entscheidungen plötzlich eine größere Fallhöhe innewohnt. headtopics.com

