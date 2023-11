Die Kaiserin gewinnt International Emmy als Beste Drama-Serie

Herzlichen Glückwunsch an Sommerhaus, Netflix und alle Kreativen von „Die Kaiserin“. Und endlich gibt’s ein neues Kitchen Selfie aus den Katakomben des New Yorker Hilton Hotels! Foto: Jochen Laube (einer der irre stolzen Produzenten, links im Bild) Riesenjubel in New York: Die von Sommerhaus Serien für Netflix produzierte Sisi-Serie"Die Kaiserin" räumt den International Emmy als Beste Drama-Serie ab - und beendet damit aus deutscher Sicht eine mehrjährige Durststrecke.

Mit „The Smeds and The Smoos“ gewann eine britische Produktion den International Emmy in der Kategorie Kids - Animation. Aber auch ZDF-Intendant Norbert Himmler jubelte: Es ist eine Koproduktion mit den Mainzern - und läuft an Heiligabend im ZDF.Während die nominierten deutschen Produktionen"Klassik unterm Hakenkreuz" und"Triff... Anne Frank" in ihren Kategorien leer ausgingen, konnte sich mit"The Smeds and The Smoos" in der Kategorie"Kids: Animation" immerhin eine Produktion durchsetzen, bei der das ZDF seine Finger als Koproduktionspartner mit im Spiel ha





