Die Höhle der Löwen: Starttermin für die 15. Staffel steht fest

Seit einigen Jahren begeistert Die Höhle der Löwen die Zuschauer. Auch in diesem Jahr müssen die Investoren wieder entscheiden, welchem Start-up sie einen Deal anbieten. Aus einer VOX-Pressemitteilung geht hervor, dass die 15. Staffel der TV-Show auch bereits in den Startlöchern steht: Am 8.

April geht die 'Die Höhle der Löwen' wieder los! Die Investorenriege bleibt unverändert: Ralf Dümmel (57), Dagmar Wöhrl (69), Carsten Maschmeyer (64), Nils Glagau (48), Janna Ensthaler, Tijen Onaran und Tillman Schulz (34) wollen die Brands in dieser Staffel wieder mit ihrem Kapital unterstützen. Ein Start-up, das auf die Hilfe der Profis hofft, ist das Unternehmen 'Feschd' aus Gießen. Sie möchten eine innovative Smartphone-Halterung für das Fahrrad auf den Markt bringen. 'Unser Feschd-Handyhaltersystem besteht aus zwei Teilen. So ist die Befestigung innerhalb einer Sekunde möglich', verspricht die Gründerin Luisa Josenhans den Löwen. Ob sie einen Deal bekommt, wird sich schon bald zeige

