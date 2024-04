Die Herrlichkeit des Lebens: Eine Liebesgeschichte zwischen Franz Kafka und Dora Diamant

Der Spielfilm „Die Herrlichkeit des Lebens“ erzählt von der Liebe zwischen Franz Kafka und Dora Diamant. Sie blieb bis zum frühen Tod des Schriftstellers an seiner Seite. Doch wer war diese Dora Diamant und was verband sie mit Düsseldorf? Die letzte große Liebe: Sabin Tambrea als Franz Kafka und Henriette Confurius als Dora Diamant in einer Szene des aktuellen Kinofilms „Die Herrlichkeit des Lebens“.

Derzeit ist auf der Kinoleinwand eine besondere Liebesgeschichte zu sehen: In der Verfilmung von Michael Kumpfmüllers Roman „Die Herrlichkeit des Lebens“ trifft während eines Genesungsaufenthalts in Müritz am Ostseestrand eine junge Frau, deren Energie und Leichtigkeit dem bereits schwerkranken Schriftsteller guttun. Die beiden verlieben sich, und obwohl rund fünfzehn Jahre Altersunterschied zwischen ihnen liegen, begegnen sie sich auf Augenhöhe. Dora folgt Franz nach Berlin, erlebt mit, wie er an seinen Texten arbeitet, daran verzweifelt, sie verbrennt und wieder neu schreibt

