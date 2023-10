Die gute Frage: Warum läuft bei Kälte die Nase?

„Wenn warme, feuchte Luft aus den Lungen im vordersten Abschnitt der Nase auf kältere Nasenwände und kalte äußere Luft stößt, kondensiert das Wasser“, erklärt Michael Soyka, leitender Arzt in der Rhinologie der Hals-Nasen-Ohren-Klinik des Universitätsspitals Zürich.

„Neben diesem rein physikalischen Phänomen, kommen aber auch noch spezifische Nasenphänomene hinzu“, so Soyka. Denn die Nase ist ein Wunderwerk hinsichtlich seiner vielseitigen Funktionen: Sie befeuchtet die Einatmungsluft, wenn diese zu trocken ist, reinigt diese und wärmt sie im Winter auf. Sie entzieht der Ausatmungsluft Feuchtigkeit, um selbst nicht zu stark auszutrocknen, und besitzt darüber hinaus Gewebe, in dem das Immunsystem sehr aktiv ist.

Wenn man nun von einem warmen Ort in die eisige Kälte wechselt, ist das eine große Herausforderung für die Nase. Sie versucht mit allen Mitteln, die trockene Luft mit Feuchtigkeit zu versehen. Hierfür melden Kälterezeptoren in der Nase die kühle Temperatur, was unter dem Einfluss des parasympathischen Nervensystems zu einer Erweiterung der Blutgefäße in der Nasenschleimhaut führt. headtopics.com

Neben dieser gesunden Reaktion auf äußere Kälte gibt es auch eine Überempfindlichkeit, die vor allem unter Allergikern verbreitet ist. Soyka berichtet: „Der Kältereiz löst eine deutlich heftigere Reaktion der Nase mit Verstopfungsgefühl und Nasenlaufen, zum Teil auch Nasenbrennen, aus. Diese Menschen reagieren entsprechend früher und ausgeprägter auf den Reiz von trockener kalter Luft.

