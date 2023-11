Die größte Bank der Welt muss Geschäfte über USB-Stick und Kurier abwickeln

Die größte Bank der Welt musste ihre Geschäfte einen Tag lang über einen Kurier mit einem USB-Stick abwickeln. Als ein Cyber-Angriff die Geschäfte der größten Bank der Welt mit dem Finanzministerium der Vereinigten Staaten unterbrach, musste zu einer ungewöhnlichen Notlösung gegriffen werden: Diese Notlösung bestand aus einem USB-Stick und einem Kurier. Die US-Tochter der Commerce Bank of China – der weltweit größten Bank nach Gesamtvermögenswerten – wurde in der Nacht zum Donnerstag, dem 9.

November 2023, Ziel eines Cyber-Angriffs. Im Verdacht steht Lockbit, eine Gruppe, die bereits Boeing und die Royal Mail, den nationalen Postdienst Englands, gehackt hat. (Paywall) berichtet. Um die Geschäfte dennoch über die Bühne zu bringen, musste eine Notlösung her – und die klingt wie aus einem Film. Die aus der Not geborene Lösung bestand aus einem USB-Stick, der mit einem Kurier durch den Stadtteil Manhattan geschickt wurde, um die erforderlichen Daten für einen Vergleich an die am Handel beteiligten Parteien zu schicken

:

MST_ALLENEWS: Formel 1 Premiere auf dem Las Vegas Strip Circuit 2023Die neue Rennstrecke von Las Vegas wird ein Schock für die Sinne sein, aber es sind nicht nur die Neonlichter, die atemberaubenden Wahrzeichen und die nächtliche Partystimmung, die sie auszeichnen werden. Mit 6,1 Kilometern ist sie nach Spa und Dschidda die drittlängste Strecke der Formel 1 und mit ihren 17 meist flüssig zu fahrenden Kurven wird sie auch eine der schnellsten sein. Es ist nicht das erste Mal, dass die Formel 1 die Stadt der Sünde besucht - 1981 und 1982 fand das Rennen auf dem Parkplatz des Caesars Palace statt. Diesmal ist alles ganz anders, denn die Strecke führt die Fahrer durch einige der berühmtesten Straßen der Stadt. Man kann sich darauf gefasst machen, dass die Autos unter Fußgängerbrücken, an Einschienenbahnen und zwischen vielen der großen Casinos auf dem Strip hindurchfliegen

Herkunft: MST_AlleNews

BOERSEONLİNE: BASF-Konzernchef will Ausschüttung trotz schlechter Geschäfte stabil haltenDie Geschäfte laufen schlecht. BASF-Konzernchef Brudermüller will die Ausschüttung trotzdem stabil halten. Ist das wirklich richtig? Das sollten Anleger jetzt im Auge behalten

Herkunft: boerseonline

EXPRESS24: Sohn stiehlt Guirassy die Show: „In die Kurve mit dem kleinen Mann“Traum-Comeback für Serhou Guirassy! Nicht nur der Top-Stürmer steht im Rampenlicht, auch sein Sohn erregt Aufsehen in den sozialen Medien.

Herkunft: express24

INVESTİNGDE: US-Inflationsdaten und Fed-Kommentare im Fokus der MärkteIn der kommenden Woche werden die Märkte mit Spannung auf die US-Inflationsdaten und die Kommentare mehrerer Fed-Vertreter warten, von denen sich die Anleger endlich Klarheit über die künftige Zinsentwicklung erhoffen.

Herkunft: InvestingDE

FİNANZENNET: Umfrage der NYU: Aktienpreise spiegeln Risiken des Klimawandels nicht genug widerKlimawandel gefährdet Anlage-Erfolg: So macht man sein Depot fit für wachsende Klima-Risiken

Herkunft: FinanzenNet

CİTYREPORT: Barrierefreier Bahnhof in RastattFahrgäste können am Bahnhof der Barockstadt Rastatt ab jetzt barrierefrei an- und abreisen. Die Deutsche Bahn (DB) hat den Bahnhof umfassend modernisiert. Reisende gelangen stufenfrei bis zum Zug dank erhöhter Bahnsteige und einer neuen Fußgängerbrücke mit vier Aufzügen, die die Bahnsteige miteinander verbindet. Mit der heutigen Einweihung können die Fahrgäste die Aufzüge rund sechs Wochen früher nutzen als ursprünglich geplant. Der Bund, das Land Baden-Württemberg, die Stadt Rastatt und die DB investierten gemeinsam 21,3 Millionen Euro in den Ausbau des Bahnhofs.

Herkunft: CityReport