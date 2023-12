Die Geschichte von Bill Belichick und der K-Gun-Offense

„Es war einmal vor langer, langer Zeit“ – wenn Erzählungen so beginnen, sind sie meist in der Welt der Märchen anzusiedeln. Doch im Falle derAnfang der 1990er waren das Team aus Buffalo das Beste, was die AFC zu bieten hatten. Mit ihrem Quarterback Jim Kelly und dem revolutionär denkendem Headcoach Marv Levy spielte man die Gegner teilweise schwindelig. Die sogenannte „K-Gun-Offense“ war schneller als alles, was die NFL-Fans zuvor gesehen hatten. Dazu war die Offense auch extrem produktiv.

So war es kein Wunder, dass die Bills nicht nur in den Super Bowl 25 einzogen, sondern dort auch als hoher Favorit gegen die Giants aufliefen. Doch es lief alles anders als geplant. Ein junger Defensive-Koordinator auf Seiten der New Yorker hatte kurz vor dem Spiel einen Geistesblitz, wie man die Bills denn stoppen könne. Sein Name? Bill Belichick.Seine Notizen, wie er mit seiner Verteidigung die „No Huddle Offense“ mit u.a zwei Tight Ends stoppen wollen würde, stehen heute in den ehrwürdigen Räumlichkeiten der Football Hall of Fame unter Glas ausgestell





BILD_Sport » / 🏆 43. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Gerüchte um Dan Campbell und Bill BelichickPatriots-Aus besiegelt? Bill Belichick soll bereits ein neues NFL-Team für 2024 gefunden haben - mit einem 'exzellenten Quarterback'. 😳 ranNFL ranNFLsuechtig

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Deutsche Auszeichnungen bei den International EmmysIn den letzten Jahren gab es für deutsche Produktionen bei den International Emmys nicht viel zu holen - dabei gibt es durchaus eine lange Historie an Auszeichnungen für deutsche Produktionen und Personen. Alles begann mit 'Das Boot'... iEmmys

Herkunft: DWDL - 🏆 71. / 59 Weiterlesen »

Die Schüsse, die die Welt veränderten: 60 Jahre nach dem Kennedy-MordAm 22. November 1963 fielen Schüsse, die die Welt veränderten. John F. Kennedy wurde bei einer Fahrt durch Dallas ermordet. Laut Historikern hat die heutige Spaltung der USA viel mit dem Kennedy-Mord zu tun.

Herkunft: tagesschau - 🏆 2. / 95 Weiterlesen »

'Blackberry': Kino-Satire über die Geschichte des ersten Smartphone​sVor dem iPhone gibt es das Blackberry. Den Aufstieg und Abstieg der kanadischen Erfindung erzählt ein halb-dokumentarischer, halb-satirischer Kinofilm.​

Herkunft: heise_de - 🏆 20. / 68 Weiterlesen »

Die größten Weihnachts-Hits und ihre GeschichteVon All I Want For Christmas Is You bis Last Christmas. Seit Jahren schaffen es diese Songs im Dezember wieder in die Charts und sorgen für Weihnachtsstimmung. Hört hier, wie die Lieder entstanden sind.

Herkunft: swr3 - 🏆 62. / 61 Weiterlesen »

CDU und SPD wollen mehr Videoüberwachung und StaatstrojanerDie CDU will in Hessen mit der SPD regieren. In einem Eckpunktepapier skizziert die künftige Große Koalition ihre Prioritäten: mehr Videoüberwachung mit Gesichtserkennung, Vorratsdatenspeicherung von IP-Adressen und mehr Daten für Palantirs HessenData.

Herkunft: netzpolitik_org - 🏆 56. / 62 Weiterlesen »